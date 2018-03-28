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Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
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Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней 

Дни.ру 26 минут назад
Фото: Дни.ру
Альбина Джанабаева дала откровенное интервью. Певица рассказала о личной жизни.
Певица 9 апреля празднует день рождения. Альбина призналась, что обожает свой праздник.
"Когда поздравляют, говорят приятные слова. Это ведь как полить цветок. Понимаю, что людям, которые вокруг меня, важно, что я есть. Конечно, накануне подвожу итоги. Останавливаю поток мыслей и провожу анализ: что успела, что нет. Глобально я довольна всем, что происходит в жизни. Есть мелочи, которые огорчают, но если их отмести, могу себя назвать счастливой женщиной", — заявила артистка.
А буквально накануне даты у певицы другое важное событие — она официально выходит из декретного отпуска.
"Важно реализовать себя с материнской стороны, но у женщин есть еще и призвание, профессия. Я просто почувствовала, что мне необходимо вернуться", — пояснила она.
У Джанабаевой двое сыновей — 14-летний Константин и трехлетний Лука.
"С появлением детей все меняется, и жизнь никогда не будет прежней. Нужно все время находить баланс между семьей и карьерой", — отметила исполнительница.
Артистка высказалась и о том, почему предпочитает скрывать подробности частной жизни. "Скрывать и не афишировать свои отношения — это разные вещи. В нашей с Валерой (певец Валерий Меладзе. — Прим. ред.) истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива. Многое произошло внутри меня, я успокоилась и приоткрыла часть своей жизни. Мне приятно получать обратную связь от подписчиков в Instagram. Я вела достаточно закрытую жизнь и до сих пор считаю, что не сняла барьер окончательно. Например, не вижу надобности показывать детей, выкладывать их фотографии", — цитирует Альбину Джанабаеву Woman`s Day.
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