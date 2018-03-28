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В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной 

Дни.ру 29 минут назад
В театре ответили на отвратительную клевету таблоидов. И попросили прекратить ее распространение в СМИ.
"Экспресс-газета" в специальном выпуске, посвященном смерти Олега Табакова, опубликовала ряд материалов, возмутивших сотрудников МХТ имени Чехова. В том числе о дорогой недвижимости, которой якобы владеет вдова мэтра, актриса Марина Зудина. В подтверждение своих слов издание привело слова работника музея Художественного театра, пожелавшего остаться неназванным.
В пресс-службе МХТ корреспондента Dni.Ru заверили, что информация таблоида является вымыслом журналистов. Особенно обидно, что многие издания перепечатали и растиражировали ложь "Экспресс-газеты". Неприятно, что такая грязь всплывает в то время, когда душа Табакова еще на земле — со дня смерти худрука театра не прошло и 40 дней.
Dni.Ru приносят искренние извинения Марине Зудиной и всем, чьи интересы были затронуты данной публикацией.
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