Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

«Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни», — сказал Порошенко, выступая перед участниками всеукраинской акции «Дети объединяют Украину».

По данным СКР и МЧС, в результате пожара в кемеровском ТЦ погибло 64 человека. Сегодня в связи с трагедией объявлен национальный траур.