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Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове 

Rambler News Service 47 минут назад
Фото: Главный региональный
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей, в том числе детей, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, передает «Укринформ».
«Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни», — сказал Порошенко, выступая перед участниками всеукраинской акции «Дети объединяют Украину».
По данным СКР и МЧС, в результате пожара в кемеровском ТЦ погибло 64 человека. Сегодня в связи с трагедией объявлен национальный траур.
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