Омбудсмен Петербурга предложил предусмотреть в центре города площадки для митингов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 28 марта. / ТАСС /. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов считает необходимым создать городские площадки для проведения митингов и массовых акций в центре города, чтобы обеспечить равные права представителям гражданского общества.

"Проблемы реализации права граждан на свободу мирных собраний, рекомендации по их решению содержались во всех моих ежегодных докладах. Большинство этих рекомендаций сохраняет актуальность, а количество нарушений прав человека, связанных с проведением публичных мероприятий, лишь возрастает

Необходимо увеличить количество специально отведенных мест для проведения мирных мероприятий и установить их обязательное наличие в центре города", — сказал Шишлов в среду во время отчета о своей деятельности за 2017 год в Заксобрании Петербурга.

Он напомнил, что единственную востребованную организаторами мероприятий площадку в центре города на Марсовом поле ликвидировали в августе 2017 года. По его мнению, в центре Петербурга существуют отвечающие требованиям безопасности и транспортной доступности места: Конюшенная площадь, где городские власти организуют фан-зону для футбольных болельщиков, а также площадь Ленина и Пионерская площадь.

По данным Шишлова, количество публичных мероприятий в 2017 году снизилось до 2 тыс. с 19,8 тыс. в 2016 году. При этом в десять раз увеличилось число доставленных в полицию участников акций и составленных протоколов о нарушениях. Кроме того, при росте обращений о проведении массовых мероприятий в несколько раз сократилось количество их согласований. Омбудсмен выразил надежду, что в течение года удастся решить вопрос с изменением закона о проведении в городе публичных мероприятий.