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В Калининграде эвакуировали людей из ТЦ «Акрополь»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Калининграде эвакуировали людей из ТЦ «Акрополь» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде сегодня, 28 марта, эвакуировали весь персонал и посетителей из торгового центра «Акрополь». Как передаёт корреспондент калининградских «Вестей» с места событий, сработала пожарная тревога. Сейчас внутри здания работают сотрудники МЧС и прокуратуры Центрального района.
Все входы и выходы в ТЦ закрыты, кроме аварийных. Специалисты осматривают помещение.
Константин Морозов, корреспондент:
— Съемочная группа также присутствует при осмотре. Замечены нарушения. Например, на эвакуационных дверях есть замки, которые закрывается на ключ. Этого не должно быть, как нам пояснили в МЧС. Также кое-где отсутствуют указатели, куда двигаться в случае ЧП. В одном из коридоров на пути эвакуации достаточно много посторонних предметов.
Немногим ранее проверка прошла в торговом центре «Европа», однако людей из здания не эвакуировали.
Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил провести проверки в торговых центрах региона. Это связано с трагедией в Кемерово, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
Как пояснили в МЧС по Калининградской области, из-за «налоговых каникул» для малого бизнеса с 1 января 2016 года плановые проверки ТЦ в регионе не проводились. Единственный из таких объектов, не относящийся к малому предпринимательству торговый центр «Плаза» был проверен в феврале этого года. Серьёзных нарушений выявлено не было.
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В Калининграде эвакуировали людей из ТЦ «Акрополь» МЧС: в Кемерово погибли 64 человека, пропавших без вести нет Общественные палаты Калининградской области и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве
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