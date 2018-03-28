В Калининграде эвакуировали людей из ТЦ «Акрополь»

Калининграде сегодня, 28 марта, эвакуировали весь персонал и посетителей из торгового центра «Акрополь». Как передаёт корреспондент калининградских «Вестей» с места событий, сработала пожарная тревога. Сейчас внутри здания работают сотрудники МЧС и прокуратуры Центрального района.

Все входы и выходы в ТЦ закрыты, кроме аварийных. Специалисты осматривают помещение.

— Съемочная группа также присутствует при осмотре. Замечены нарушения. Например, на эвакуационных дверях есть замки, которые закрывается на ключ. Этого не должно быть, как нам пояснили в МЧС. Также кое-где отсутствуют указатели, куда двигаться в случае ЧП. В одном из коридоров на пути эвакуации достаточно много посторонних предметов.

Немногим ранее проверка прошла в торговом центре «Европа», однако людей из здания не эвакуировали.

Как пояснили в МЧС по Калининградской области, из-за «налоговых каникул» для малого бизнеса с 1 января 2016 года плановые проверки ТЦ в регионе не проводились. Единственный из таких объектов, не относящийся к малому предпринимательству торговый центр «Плаза» был проверен в феврале этого года. Серьёзных нарушений выявлено не было.

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