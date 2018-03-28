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Раскрыты масштабы предстоящего строительства торговых центров в России
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Раскрыты масштабы предстоящего строительства торговых центров в России 

dom.lenta.ru 38 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
До конца 2018 года в городах России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) построят и введут в эксплуатацию 17 крупных торговых центров. Об этом свидетельствуют материалы консалтинговой компании CBRE, поступившие в «Дом» в среду, 28 марта.
По данным аналитиков, за первый квартал 2018-го в регионах не было открыто ни одного нового ТЦ, но всего за год в городах за пределами Москвы и Петербурга планируется ввести 471 тысячу квадратных метров торговых площадей. 48 процентов из них (225 тысяч метров) придутся на города-миллионники: Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Самару, Ростов-на-Дону, Красноярск и Пермь.
Как отмечают в CBRE, к началу 2018-го свободных площадей в региональных ТЦ стало меньше: в среднем в них пустуют 6-8 процентов помещений, что связано с сокращением объема ввода новых торговых объектов за последние два года.
«К сожалению, на рынке торговой недвижимости участились случаи пожаров, где основной причиной является халатность, — говорится в предоставленных «Дому» материалах. — Не стоит забывать, что ТЦ — это не только место для совершения покупок. Прежде всего это место получения позитивных эмоций, проведения досуга, встреч, свиданий. Поэтому всем собственникам, безоговорочно, нужно осознавать, что безопасность является одним из самых важных критериев для открытия и функционирования торгового центра».
Ранее архитектурный критик Григорий Ревзин предложил запретить строить крупные торговые комплексы в пределах городов. По мнению эксперта, подобные комплексы должны располагаться за границами населенных пунктов, и в их составе не может быть детских развлекательных площадок.
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