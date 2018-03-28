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На компанию Эдварда Нортона подали в суд из-за пожара на съемках
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На компанию Эдварда Нортона подали в суд из-за пожара на съемках 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На компанию Class 5 Productions актера и продюсера Эдварда Нортона подали в суд из-за пожара на съемках фильма «Сиротский Бруклин» в Нью-Йорке, сообщает Deadline.
Истцы — Эрика и Джордж Крус, которые живут в здании, где проходила работа над лентой. Они утверждают, что их не оповестили вовремя о возгорании, а также что из-за пожара они всего лишились.
Еще одним ответчиком выступает владелец здания Винсент Соллаццо.
Крус требуют $7 млн, передает Variety.
Пожар произошел 22 марта. В результате погиб один пожарный, еще несколько человек пострадали.
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