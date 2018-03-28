На компанию Эдварда Нортона подали в суд из-за пожара на съемках

На компанию Class 5 Productions актера и продюсера Эдварда Нортона подали в суд из-за пожара на съемках фильма «Сиротский Бруклин» в Нью-Йорке , сообщает Deadline.

Истцы — Эрика и Джордж Крус, которые живут в здании, где проходила работа над лентой. Они утверждают, что их не оповестили вовремя о возгорании, а также что из-за пожара они всего лишились.

Еще одним ответчиком выступает владелец здания Винсент Соллаццо.

Крус требуют $7 млн, передает Variety.

Пожар произошел 22 марта. В результате погиб один пожарный, еще несколько человек пострадали.