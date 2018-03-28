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Власти Кузбасса поддержали решение о создании мемориала на месте ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Власти Кузбасса поддержали решение о создании мемориала на месте ТЦ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Амител
Власти Кемеровской области поддержали предложение родственников погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре создать мемориал в память о жертвах трагедии. Об этом заявил первый замгубернатора региона Владимир Чернов.
«Мы поддерживаем решение родственников (возвести мемориал. — RT), работаем сейчас над тем. Будет собрано общественное мнение, в первую очередь родственников погибших, на предмет судьбы этого участка, где сейчас находится здание», — цитирует его ТАСС.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли 64 человека.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
RT на русском: последние новости
СК задержал четырёх человек по делу о пожаре в торговом центре Кемерова В горящем ТЦ в Кемерове могут находиться ещё 17 человек Власти Кузбасса поддержали решение о создании мемориала на месте ТЦ
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