Абызов: нельзя применять надзорные каникулы к объектам высокого уровня риска

Надзорные каникулы не должны применяться к объектам высокого уровня риска, заявил министр «Открытого правительства» РФ Михаил Абызов в ходе заседания коллегии Россельхознадзора

«К объектам высокого уровня риска никакие надзорные каникулы применяться не могут. Не может определяться характер обеспечения государственной безопасности формой ведения бизнеса. Если завтра атомная станция у нас будет малым предприятием, мы должны запретить ее проверки? Абсолютно невозможно. В первую очередь нам необходимо обеспечивать проверку объектов высокого уровня опасности и освободить от проверок те объекты, которые такой прямой угрозы не несут», — сказал он.