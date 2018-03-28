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Абызов: нельзя применять надзорные каникулы к объектам высокого уровня риска
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Абызов: нельзя применять надзорные каникулы к объектам высокого уровня риска 

Rambler News Service 46 минут назад
Надзорные каникулы не должны применяться к объектам высокого уровня риска, заявил министр «Открытого правительства» РФ Михаил Абызов в ходе заседания коллегии Россельхознадзора.
«К объектам высокого уровня риска никакие надзорные каникулы применяться не могут. Не может определяться характер обеспечения государственной безопасности формой ведения бизнеса. Если завтра атомная станция у нас будет малым предприятием, мы должны запретить ее проверки? Абсолютно невозможно. В первую очередь нам необходимо обеспечивать проверку объектов высокого уровня опасности и освободить от проверок те объекты, которые такой прямой угрозы не несут», — сказал он.
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