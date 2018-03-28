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Фотограф спас 30 детей из ТЦ в Кемерово при помощи игрового реквизита
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Фотограф спас 30 детей из ТЦ в Кемерово при помощи игрового реквизита 

Федеральное агентство новостей 3 часа назад
Кемерово, 28 марта. Фотограф в Кемерово спас около 30 детей из горящего торгового центра «Зимняя вишня», использовав противогаз, который был в его реквизите.
Как пишет «Комсомольская правда», фирма молодого фотографа по имени Евгений (фамилию он называть отказался) проводила детские праздники на площадке, которая ближе всего была к кинозалам.
Отмечается, что когда вспыхнул пожар, фотограф один из первых заметил его. В его творческом реквизите оказался противогаз. Фотограф в противогазе смог собрать детей и повел их за собой из горящего участка к спасательным выходам. Он также уточнил, не думал, что в запертых залах могут оставаться люди.
Напомним, огонь вспыхнул 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Погибли 64 человека, пострадали 69 граждан.
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