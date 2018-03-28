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Самбурская материлась на панихиде памяти
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Самбурская материлась на панихиде по жертвам пожара в Кемерово 

Дни.ру 2 часа назад
Настасья Самбурская пришла на Пушкинскую площадь в Москве, чтобы почтить память погибших в смертоносном пожаре в Кемерово. Однако скандально известная актриса столкнулась с совершенно не тем, что ожидала увидеть.
Во время прямого эфира в социальной сети Instagram, который вела прямо с места скорби, Настасья Самбурская без конца материлась. Поводом для возмущения актрисы стала политическая провокация.
"Вообще, это *** какой-то. Договорились собраться и почтить *** молчанием погибших, а вместо этого *** устроили митинг. Орут "Россия без Путина" *** Навальный-***, идите на ***" — высказалась разгневанная знаменитость.
Как ранее писали Dni.ru, пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню — двери одного из залов были заперты. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.
Однако жуткий инцидент в Кемерово собрал вокруг себя не только сопереживающих и сочувствующих чужому горю людей. Он показал, что вокруг есть настоящие подлецы, которым слезы кемеровчан, потерявших в огне своих близких, как бальзам на душу. Какие только версии не вбрасывались в эти дни в Сеть — сотни погибших, теракт, власти скрывают масштабы пожара и прочий бред.
Так, вместо слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв трагедии Ксения Собчак решила похвастаться гражданской позицией. Телеведущая написала гневный пост на своей странице в Instagram о трагедии в Кемерово. После гибели десятков людей она первым делом заговорила о разнице в доходах чиновников и народа.
"Просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в два миллиона рублей минимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны знать о нем и его "эффективной" работе", — написала Собчак.
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