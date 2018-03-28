Самбурская материлась на панихиде памяти

Самбурская материлась на панихиде по жертвам пожара в Кемерово

Настасья Самбурская пришла на Пушкинскую площадь в Москве , чтобы почтить память погибших в смертоносном пожаре в Кемерово . Однако скандально известная актриса столкнулась с совершенно не тем, что ожидала увидеть.

Во время прямого эфира в социальной сети Instagram, который вела прямо с места скорби, Настасья Самбурская без конца материлась. Поводом для возмущения актрисы стала политическая провокация.

"Вообще, это *** какой-то. Договорились собраться и почтить *** молчанием погибших, а вместо этого *** устроили митинг. Орут "Россия без Путина" *** Навальный-***, идите на ***" — высказалась разгневанная знаменитость.

Как ранее писали Dni.ru , пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню — двери одного из залов были заперты. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.

Однако жуткий инцидент в Кемерово собрал вокруг себя не только сопереживающих и сочувствующих чужому горю людей. Он показал, что вокруг есть настоящие подлецы, которым слезы кемеровчан, потерявших в огне своих близких, как бальзам на душу. Какие только версии не вбрасывались в эти дни в Сеть — сотни погибших, теракт, власти скрывают масштабы пожара и прочий бред.

Так, вместо слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв трагедии Ксения Собчак решила похвастаться гражданской позицией. Телеведущая написала гневный пост на своей странице в Instagram о трагедии в Кемерово. После гибели десятков людей она первым делом заговорила о разнице в доходах чиновников и народа.