В Салехарде пройдет акция в память о жертвах трагедии в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, по последним данным, погибли 64 человека. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.

"В 17 часов (15.00 мск) на площади у культурно-досугового центра «Наследие» пройдет акция памяти «Кемерово, мы с тобой», — говорится в сообщении администрации.

В муниципалитете также отметили, что в среду на территории города отменены развлекательные мероприятия.