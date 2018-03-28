В Салехарде пройдет акция в память о жертвах трагедии в Кемерово 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мар — РИА Новости. В Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, в среду пройдет акция в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщила горадминистрация.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, по последним данным, погибли 64 человека. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.
"В 17 часов (15.00 мск) на площади у культурно-досугового центра «Наследие» пройдет акция памяти «Кемерово, мы с тобой», — говорится в сообщении администрации.
В муниципалитете также отметили, что в среду на территории города отменены развлекательные мероприятия.
Во вторник вечером памятные мероприятия прошли в столице соседней с Ямалом Югры — Ханты-Мансийске. К импровизированному мемориалу в парке имени Лосева, по данным местных властей, пришли около 800 человек. Как пояснили журналистам в администрации города, акция состоялась по инициативе региональной общественной патриотической организации «Исток», председатель которой Сергей Колупаев является уроженцем Кемеровской области.