Заместитель губернатора Кузбасса уволен после пожара в торговом центре 

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Пожар в «Зимней вишне» произошёл в минувшее воскресенье. Жертвами стали 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям. Задержаны 5 человек. Глава ведомства Александр Бастрыкин отмечал, что наиболее вероятной причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
Накануне в Кемерове состоялся стихийный митинг, который длился около 11 часов. Местные жители требовали отставки чиновников и просили предоставить им достоверную информацию о пожаре.