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В Саратове начались массовые проверки торговых и развлекательных центров
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В Саратове начались массовые проверки торговых и развлекательных центров 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
На территории Саратовской области начались массовые проверки торговых и развлекательных центров. Рейды проводятся сотрудниками МЧС и органами прокуратуры. Вчера, 27 марта, члены комиссии начали проверять саратовские центры — ТРЦ «Тау Галерея» и ТРЦ «Триумф Молл»
— При проведении проверок основное внимание уделяется наличию и состоянию систем противопожарной защиты зданий, состоянию путей эвакуации, наличию источников противопожарного водоснабжения, а также обученности персонала действиям при пожаре, — уточнили в региональном ГУ МЧС. — К проверкам также привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории для оценки работоспособности установок пожарной автоматики.
Центры будут мониторить каждый день.
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