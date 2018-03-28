Половину новых ТЦ в регионах РФ в 2018 году откроют в городах-миллионниках

МОСКВА , 28 мар — РИА Недвижимость. Почти половина (48% или 225 тысячи квадратных метров) основного объема ввода новых торговых центров в российских регионах в 2018 году придется на города-миллионники, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE.

Ввод крупных торговых центров в текущем году заявлен в Новосибирске (45 тысяч «квадратов»), Уфе (54 тысячи «квадратов») и Самаре (38 тысяч «квадратов»). Кроме того, ТЦ арендопригодной площадью свыше 40 тысячи квадратных метров планируется открыть в 2018 году во Владивостоке Нижневартовске , сообщается в пресс-релизе.

Всего в регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга , несмотря на нулевой ввод новых торговых площадей в первом квартале, на конец года заявлено к открытию 17 торговых центров с общей арендопригодной площадью 471 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.

Как добавляется в нем, к началу 2018 года средний показатель вакансии для городов-миллиоников в крупных торговых центрах снизился до 6-8%, что связано с сокращением объема ввода новых качественных торговых помещений за последние два года.