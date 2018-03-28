Ещё
Половину новых ТЦ в регионах РФ в 2018 году откроют в городах-миллионниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Половину новых ТЦ в регионах РФ в 2018 году откроют в городах-миллионниках 

РИА Недвижимость 51 минуту назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. Почти половина (48% или 225 тысячи квадратных метров) основного объема ввода новых торговых центров в российских регионах в 2018 году придется на города-миллионники, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE.
Ввод крупных торговых центров в текущем году заявлен в Новосибирске (45 тысяч «квадратов»), Уфе (54 тысячи «квадратов») и Самаре (38 тысяч «квадратов»). Кроме того, ТЦ арендопригодной площадью свыше 40 тысячи квадратных метров планируется открыть в 2018 году во Владивостоке и Нижневартовске, сообщается в пресс-релизе.
Всего в регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, несмотря на нулевой ввод новых торговых площадей в первом квартале, на конец года заявлено к открытию 17 торговых центров с общей арендопригодной площадью 471 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.
Как добавляется в нем, к началу 2018 года средний показатель вакансии для городов-миллиоников в крупных торговых центрах снизился до 6-8%, что связано с сокращением объема ввода новых качественных торговых помещений за последние два года.
РИА Недвижимость: последние новости
Аксаков: ТЦ должны в обязательном порядке страховаться от пожара Эксперт: причиной жертв в Кемерове могли стать нарушения эксплуатации ТЦ ЛСР продает завод железобетонных изделий в Ленинградской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово361
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово127
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1107
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»30
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»250
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
03:23
В Кемерово проверяют заявления о 78 жертвах пожара в ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение