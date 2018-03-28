Эксперт ООН рассказал, как КНДР удается обходить международные санкции

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Ущерб от пожара в ТЦ в Кемерово оценивают в три миллиарда рублей

В Кемерово простились с учительницей, помогавшей спасать людей из пожара

Списки погибших в Кемерово нельзя публиковать до экспертиз, заявили в СК