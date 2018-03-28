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Эксперт ООН рассказал, как КНДР удается обходить международные санкции
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Эксперт ООН рассказал, как КНДР удается обходить международные санкции 

РИА Новости 43 минуты назад
КНДР в целом удается обходить международные санкции, различные поставки идут в том числе через подставные фирмы Юго-Восточной Азии — эксперт ООН
РИА Новости / Динамика дня
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