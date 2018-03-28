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В Совфеде предложили признать места скопления людей объектами социальной ответственности
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Совфеде предложили признать места скопления людей объектами социальной ответственности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сенатор от Кемеровской области Сергей Шатиров предложил ввести на законодательном уровне особые требования при проектировании и эксплуатации объектов массового скопления людей.
"Предприятия, где собираются и отдыхают люди, следует относить, и это нужно прописать законодательно, к объектам особой ответственности социальной и выработать меры, которые будут к этим предприятиях приниматься", — сказал Шатиров в среду на заседании Совета Федерации.
"Начинать нужно с проектирования и контроля за проектами, экспертизы безопасности проектов. Это вопросы применяемых материалов [при строительстве объектов] и систем безопасности", — добавил он.
Шатиров напомнил, что после серии крупных аварий на шахтах в Кемеровской области в 2007 и 2010 годах «была воссоздана государственная система безопасности в угольной отрасли». «Результаты разительные: количество аварий снижено, количество пострадавших в авариях снижено в десятки раз, снижен травматизм в угольной отрасли», — подчеркнул сенатор.
5 марта на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
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