В Совфеде предложили признать места скопления людей объектами социальной ответственности

"Предприятия, где собираются и отдыхают люди, следует относить, и это нужно прописать законодательно, к объектам особой ответственности социальной и выработать меры, которые будут к этим предприятиях приниматься", — сказал Шатиров в среду на заседании Совета Федерации

"Начинать нужно с проектирования и контроля за проектами, экспертизы безопасности проектов. Это вопросы применяемых материалов [при строительстве объектов] и систем безопасности", — добавил он.

Шатиров напомнил, что после серии крупных аварий на шахтах в Кемеровской области в 2007 и 2010 годах «была воссоздана государственная система безопасности в угольной отрасли». «Результаты разительные: количество аварий снижено, количество пострадавших в авариях снижено в десятки раз, снижен травматизм в угольной отрасли», — подчеркнул сенатор.