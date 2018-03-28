Кемеровчанка Елена перед гибелью говорила мужу о любви

Житель Кемерова Игорь Востриков в трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» потерял всю свою семью — дочь, двоих сыновей, жену и сестру, передает телеканал «МИР 24». В тот день Игорь поехал по делам, а супруга повела детей в кино. На семейной фотографии они еще все вместе. Рядом с Игорем — семилетняя Аня, пятилетний Артём, двухлетний Роман и жена Елена. Вместе с тремя детьми женщина оказалась в горящем кинозале, двери которого были заблокированы. Она звонила мужу попрощаться. Как пишут местные СМИ, последние слова Елены Востриковой: «Мы задыхаемся, я тебя люблю».

Сам Игорь, несмотря на огромное горе, нашел в себе силы и вошел в состав инициативной группы. Вместе с другими кемеровчанами он помогает землякам, потерявшим в этой трагедии близких.

«А что мне еще делать… у меня жизнь оборвалась. Я пошел добиться правды. Моих детей не вернуть… чтобы в дальнейшем этого можно было избежать, мне хотелось оказать влияние», — сказал Игорь.

В среду в Кемерове проходят первые прощания, в храмах города идут отпевания. По данным ТАСС, сегодня похоронят 15 человек, погибших при пожаре в торговом центре.

«МИР 24» напоминает: пожар в здании торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился рядом на четвертом этаже, в зоне, где расположены кинозалы и детские игровые.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

По данные следствия, в течение недели в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация. Принудительная система оповещения была исправна, однако после начала пожара охранник магазина ее не включил.

По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассматриваются две версии ЧП — поджог и неисправность электропроводки. Второй вариант следователи считают наиболее вероятным.

Вечером 27 марта пятерым задержанным по делу о пожаре предъявили обвинения. Среди задержанных — технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, из них 41 ребенок. 28 марта объявлена в России днем траура. Скорбные акции в знак солидарности с кемеровчанами проходят по всей стране.

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