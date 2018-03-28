«Я не хочу ей ничего показывать». Как выбираться из торговых центров?

«Ребята, такая трагедия произошла в Кемерово , страшно за наших детей! Напишите, как в наших торговых центрах обстоят дела. Куда бежать в случае пожара?»

В понедельник, с 9 утра, в редакцию звонили читатели. Кто-то хотел высказаться о безалаберности в строительстве «огромных коробок», другие просто просили держать тему на контроле. Мы побывали в самых крупных торгово-развлекательных центрах — «Макси» и «Титан-Арене».

Королева «миража»

Полдень. В «Макси», как обычно, полно народу. И, что самое поразительное, игровая комната забита детьми под завязку. На верёвочный аттракцион очередь. В кинотеатр «Мираж Синема» — тоже очередь. Молодёжь, беззаботно щебеча, толпится у стойки кафе. Начинаю разговор с женщинами, которые проверяют билеты в кинозал. Не успела я задать вопрос: «Есть ли в зале эвакуационные выходы?» — откуда ни возьмись налетает администратор. И повышенным тоном начинает отчитывать билетёрш: «Вы не можете общаться с журналистами!» Я снова представляюсь, прошу и администратора назвать своё имя и фамилию. Задаю тот же вопрос: «Есть ли в кинозале эвакуационные выходы? Могу ли я их посмотреть?». Марина Владимировна Царёва, так она представилась, с ходу отфутболивает: «Нет!» Я настаиваю: мы делаем свою работу для наших читателей, читатели имеют право на информацию, сюда ходят дети. Марина Владимировна нервно хватается за телефон и звонит своему начальнику. Я терпеливо жду, когда она доложит некоему Виктору Ивановичу о том, что журналистка хочет посмотреть эвакуационные выходы в зале. «Хорошо, Виктор Иванович. Да. Поняла. Так и я не хочу ей ничего показывать!» То есть в кинозал «хозяйка» меня не пустила.

В «Титан-Арене» — то же самое. «Мы не даём комментариев! И никого не пускаем!» — такой же резкий ответ был от администратора зала Евгении Алексеевны. Из чего лично я сделала вывод: с архангельским «Миражом Синема» не всё в порядке. Иначе почему бы не показать журналистам запасные выходы?

К слову, и в трёхэтажном «Макси», и в четырёхэтажной «Титан-Арене» все двери с надписью «Выход» были закрыты. Сотрудники ТРЦ рассказали, что двери на самом деле открываются, но нужно иметь к ним специальную карточку-ключ.

Мы надеемся, что внеплановые массовые проверки на безопасность всех торгово-развлекательных центров не только в Архангельске , но и в области, помогут людям в случае крайней ситуации быстро покинуть помещение! Губернатор области Игорь Орлов уже распорядился об этом.

Проверять нельзя

«Я — кемеровчанка, — позвонила в редакцию Клара Дмитриевна Баранова. — И я ещё проектировщик с большим стажем. Я с ужасом наблюдаю, как строятся наши торговые центры! Это архитектура тары и упаковки, ни окон, ни дверей. Как только я захожу туда, инстинктивно ищу второй выход. О пожарной безопасности речь даже не идёт. Я проектировала очень много зданий, и было жёсткое требование: на потолке должна быть огнестойкая штукатурка. Особенно пугают навесные панели и утеплители, которые вспыхивают мгновенно».

«В регионе большинство торговых центров построено в последние годы, и они попадают под действие федерального законодательства — не проверять первые 3 года, — говорит он — либо попадают под действие так называемых надзорных каникул, которые были объявлены на федеральном уровне. Получается, государство с одной стороны говорит: вы обязаны проверять и отвечать за это, с другой стороны, вы не можете это проверять, потому что иначе это будет расцениваться как давление на бизнес. В советское время были специально обученные люди, которые занимались со строящимися объектами на предмет пожарной безопасности. Но эта функция была убрана из нашей структуры… »

Об итогах проверки ТРЦ области мы сообщим.