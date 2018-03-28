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В Ангарске сгорел стихийный мемориал жертвам пожара в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ангарске сгорел стихийный мемориал жертвам пожара в Кемерове 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Ангарске произошел пожар на стихийном мемориале в память о погибших на пожаре в Кемерове.
Как сообщает портал Ангарск 360, мемориал, устроенный у скульптурной композиции «Голуби мира», загорелся ночью 28 марта. Накануне ангарчане принесли сюда свечи, цветы и мягкие игрушки. После окончания траурной акции люди разошлись, а свечи остались гореть.
Ночью мемориал вспыхнул. Случайные прохожие вызвали спасателей и засняли пожар на видео. Подъехавшие пожарные затушили огонь, а утром коммунальная служба убрала остатки стихийного мемориала.
В сети появились комментарии, обращающие внимание на отсутствие организаторов акции, которые могли бы проследить за состоянием мемориала после окончания мероприятия. Также сообщается, что мемориал не контролировался и местными властями.
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