С прокурорской проверкой нагрянули в воронежский Центр Галереи Чижова

Прокурорскую проверку в воронежских ТЦ начали с Центра Галереи Чижова — 27 марта туда нагрянули сотрудники правоохранительных органов

Сотрудники ведомства, в числе прочего, провели учебную тревогу и проверили звуковое оповещение об эвакуации людей. Прокурорская проверка еще продолжается и продлится несколько дней. О ее результатах сообщат дополнительно.