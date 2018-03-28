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С прокурорской проверкой нагрянули в воронежский Центр Галереи Чижова
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

С прокурорской проверкой нагрянули в воронежский Центр Галереи Чижова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокурорскую проверку в воронежских ТЦ начали с Центра Галереи Чижова — 27 марта туда нагрянули сотрудники правоохранительных органов.
Сотрудники ведомства, в числе прочего, провели учебную тревогу и проверили звуковое оповещение об эвакуации людей. Прокурорская проверка еще продолжается и продлится несколько дней. О ее результатах сообщат дополнительно.
Напомним, Воронежская прокуратура будет проверять соблюдение пожарной безопасности в крупных торговых центрах до середины апреля. Устроить массовые проверки в торговых центрах поручила Генпрокуратура РФ после трагедии в Кемерово, которая произошла в прошедшее воскресенье. При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе дети.
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