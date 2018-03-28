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В Совете Федерации призвали изучить законодательную практику по пожарной безопасности
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Совете Федерации призвали изучить законодательную практику по пожарной безопасности 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в ходе заседания Совета Федерации сообщила председатель Валентина Матвиенко.
«В связи с трагедией (пожаром в Кемерово, где погибли 64 человека, — прим. Агентства «Москва»), произошедшей в торговом центре, у меня есть предложение дать поручение от имени Совета Федерации комитету по обороне и безопасности, совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, делам местного самоуправления делам Севера изучить практику применения законодательства об обязательности проведения проверок, контроля за состоянием пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей», — сказала В. Матвиенко.
Она отметила, что необходимо изучить вопросы проектирования и эксплуатации объектов массового скопления людей.
«Заслушать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти о вопросах проектирования, строительства и эксплуатации производственных, культурно-досуговых, спортивных и иных объектов и по результатам подготовить соответствующие предложения и проинформировать палату», — заключила В. Матвиенко.
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