Матвиенко поручила проработать предложения по проверкам мест массового скопления людей

"В связи с трагедий, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, у меня есть предложение дать поручение от имени Совета Федерации комитету по обороне и безопасности совместно с комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера изучить практику применения законодательства об обязательности проведения проверок контроля за состоянием пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей", — сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Она также предложила заслушать представителей федеральных органов исполнительной власти по вопросам проектирования, строительства и эксплуатации производственных, культурно-досуговых, спортивных и иных объектов «и по результатам подготовить соответствующие предложения и проинформировать палату».

Спикер Совфеда попросила сенаторов оперативно подключиться к этой работе, «рассмотреть с законодательного угла, какие возможны изменения

в законодательство», подготовить конкретные предложения.