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Матвиенко поручила проработать предложения по проверкам мест массового скопления людей
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Матвиенко поручила проработать предложения по проверкам мест массового скопления людей 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам верхней палаты парламента изучить практику применения законов о проверках в местах массового скопления людей, заслушать федеральные ведомства в связи с трагедией в Кемерове и подготовить свои предложения по этому вопросу.
"В связи с трагедий, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, у меня есть предложение дать поручение от имени Совета Федерации комитету по обороне и безопасности совместно с комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера изучить практику применения законодательства об обязательности проведения проверок контроля за состоянием пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей", — сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.
Она также предложила заслушать представителей федеральных органов исполнительной власти по вопросам проектирования, строительства и эксплуатации производственных, культурно-досуговых, спортивных и иных объектов «и по результатам подготовить соответствующие предложения и проинформировать палату».
Спикер Совфеда попросила сенаторов оперативно подключиться к этой работе, «рассмотреть с законодательного угла, какие возможны изменения
в законодательство», подготовить конкретные предложения.
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