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Эксперт: паблики и СМИ должны последовать примеру MDK
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Эксперт: паблики и СМИ должны последовать примеру MDK 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Политолог Анна Федорова считает, что паблики и СМИ, которые участвовали в распространении фейка о сотнях погибших во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», должны последовать примеру MDK и принести свои извинения.
Это настолько мерзкая вещь, когда двух мнений быть не может. Если все, кто участвовал в этой дезинформации, скажет наконец правду, будет спокойнее для нас всех, рассказала политолог в интервью «Ридусу».
При этом Федорова призвала не судить строго людей, кто размещал этот фейк у себя на страницах в социальных сетях.
«Перепосты делались впопыхах, на эмоциях. И клеймить за это друг друга тоже не стоит. Так мы только посеем раскол в нашем обществе на радость врагам», — заключила эксперт.
Как ранее писал «Ридус», автором слуха о более чем 300 погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» оказался украинский пранкер Евгений Вольнов. Он обзванивал кемеровские морги и от лица майора МЧС Позднякова приказывал готовить места под сотни трупов.
Ложную информацию о количестве погибших подхватили многие СМИ и популярные в Сети сообщества, в частности, паблик MDK.
В ночь с 27 на 28 марта редакция MDK принесла своей аудитории извинения.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Согласно последним данным, в огне погибли 64 человека.
По факту о возгорании заведено уголовное дело. На сегодняшний день задержаны пять человек, которые отвечали за эксплуатацию торгового центра.
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