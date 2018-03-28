Ярославская область вместе со всей страной скорбит по погибшим в Кемерове

Сегодня в России — общенациональный траур, объявленный в связи с трагедией в Кемерове , где в пожаре погибли более 60 человек, многие из которых — дети.

Ярославская область скорбит вместе со всей страной. В регионе приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры отменены все развлекательные мероприятия.

Со вчерашнего дня люди несут свечи, цветы, игрушки к Святой Троице на Волжской набережной в память о жертвах трагедии. В храмах области прошли панихиды по погибшим, а сегодня митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон отслужит литию.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и игровые зоны с аттракционами.