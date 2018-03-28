Ещё
Ярославская область вместе со всей страной скорбит по погибшим в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ярославская область вместе со всей страной скорбит по погибшим в Кемерове 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Сегодня в России — общенациональный траур, объявленный в связи с трагедией в Кемерове, где в пожаре погибли более 60 человек, многие из которых — дети.
Ярославская область скорбит вместе со всей страной. В регионе приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры отменены все развлекательные мероприятия.
Со вчерашнего дня люди несут свечи, цветы, игрушки к Святой Троице на Волжской набережной в память о жертвах трагедии. В храмах области прошли панихиды по погибшим, а сегодня митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон отслужит литию.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и игровые зоны с аттракционами.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших во время пожара в Кемерово В Ростове будет создан агропромышленный парк В Ярославле почтили память погибших в кемеровской трагедии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово377
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово129
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1107
Первая отставка произошла в Кемерово39
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение