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Пожарную безопасность торговых центров Ижевска проверят до 12 апреля
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Пожарную безопасность торговых центров Ижевска проверят до 12 апреля 

ИА «Сусанин» 34 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Проверки по соблюдению правил пожарной безопасности мест массового пребывания людей в Ижевске проведут до 12 апреля. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Удмуртии Алексей Мелентьев.
«Прокуратурой Удмурткой Республики начата проверка мест с массовым пребыванием граждан на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. В настоящее время мы определили объекты проверки совместно с органами МЧС, которые также будут привлечены в качестве специалистов к этой проверке. Проверка будет завершена до 12 апреля», — сказал Мелентьев.
Он отметил, что специалисты проверят несколько десятков объектов: торговые центры, спортивные объекты, кафе и другое. Результаты будут готовы к 16 апреля.
Напомним, что распоряжение о проведение проверок всех торговых центров страны дала Генпрокуратура России после трагедии в Кемерово. 25 марта в городе загорелся торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня». Жертвами пожара стали 64 человека, среди них 41 ребенок.
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