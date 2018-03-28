Пожарную безопасность торговых центров Ижевска проверят до 12 апреля

Ижевск. Удмуртия . Проверки по соблюдению правил пожарной безопасности мест массового пребывания людей в Ижевске проведут до 12 апреля. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Удмуртии Алексей Мелентьев.

Прокуратурой Удмурткой Республики начата проверка мест с массовым пребыванием граждан на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. В настоящее время мы определили объекты проверки совместно с органами МЧС , которые также будут привлечены в качестве специалистов к этой проверке. Проверка будет завершена до 12 апреля», — сказал Мелентьев.

Он отметил, что специалисты проверят несколько десятков объектов: торговые центры, спортивные объекты, кафе и другое. Результаты будут готовы к 16 апреля.