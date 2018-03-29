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Как исправить реестровую ошибку?
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Как исправить реестровую ошибку? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Во время межевания кадастровый инженер выяснил, что есть пересечение границ моего земельного участка с границами соседнего участка. Моя граница проходит не в том месте, где зафиксировали в документах по межеванию, и, вероятно, это реестровая ошибка. Что делать?
«Кадастровый инженер верно предположил, что это реестровая ошибка. Возникнуть она могла в том случае, если в Едином государственном реестре недвижимости воспроизвели ошибочные данные из межевого плана, когда уточнялись граница и площадь соседнего земельного участка, — отвечает начальник юридического отдела Кадастровой палаты РК Олеся Гелей. — Есть несколько способов исправить реес­тровую ошибку. Самый распространённый вариант — написать собственнику земельного участ­ка заявление об учёте изменений сведений с приложением межевого плана. Он должен содержать новые, достоверные сведения о земельном участке. В этом случае орган регистрации прав исправит реестровую ошибку в течение пяти рабочих дней с момента поступления документов. В случае если при исправлении реестровой ошибки нарушаются права и законные интересы правообладателей и третьих лиц, обращайтесь в суд».
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