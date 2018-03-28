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Заместитель Тулеева поддержал решение губернатора не приходить на митинг
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Заместитель Тулеева поддержал решение губернатора не приходить на митинг 

РИА Новости 2 часа назад
Тулеев правильно сделал, что не стал участвовать в митинге после пожара в ТЦ, заявил его заместитель
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Ущерб от пожара в ТЦ в Кемерово оценивают в три миллиарда рублей В Кемерово простились с учительницей, помогавшей спасать людей из пожара Опубликован список жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
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