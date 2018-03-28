Ещё
Главное — безопасность. «МИР 24» проверил торговые центры Кишинева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Главное — безопасность. «МИР 24» проверил торговые центры Кишинева 

Мир24 2 часа назад
Проверки бесзопасности ТЦ после трагедии в Кемерове проходят в странах Содружества. В одном из торговых центров в столице Молдовы провела свою собственную инспекцию корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку.
Это один из самых популярных торговых центров в Молдове. Здесь всегда многолюдно. Здание четырехэтажное. Первые три этажа — коммерческие, на последнем четвертом рестораны, игровые зоны для детей и кинотеатр. Посмотрим, открыты ли здесь аварийные выходы.
Первый аварийный выход — центральный. Он расположен по обеим сторонам от двери-вертушки. Технический директор показывает, насколько легко открываются запасные створки.
«На случай, если что-то случается, двери эти могут заблокироваться (показывает на вращающиеся двери), но у нас есть свободный выход», — указал технический директор торгового центра Николай Обобеску.
В основном зале торгового центра есть еще четыре запасных выхода. По всему периметру — на потолке системы пожаротушения, датчики дыма и динамики оповещения. На стенах — гидранты и огнетушители. Технический директор уверяет: все работает.
— Как вы понимаете, что он в рабочем состоянии, что он хороший? Есть какой-то срок годности? — Есть даты и есть давление у него! — Да, видно давление и срок годности до 2022 года.
На четвертом этаже несколько кинозалов. В этот помещается 180 человек. Выходов два. Яркие указатели показывают, куда идти.
«Кроме системы пожаротушения у нас есть охрана и сотрудники кинозала. Люди, которые систематически заходят сюда и смотрят, все ли в порядке», — рассказал администратор кинозала Василий Иорга.
Еще одна дверь и выход на пожарную лестницу.
Заранее подготовленная звукозапись системы оповещения должна подсказать людям, как действовать в случае пожара. Последняя дверь всегда открыта, но устроена так, что снаружи посторонним не войти. «Когда двери находятся в закрытом состоянии, отсюда зайти вовнутрь невозможно, то есть выход только оттуда», — отметил технический директор торгового центра Николай Обобеску.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Всю ответственность за пожарную безопасность торговых центров Кишинева несут их владельцы. По новым правилам, пожарные больше не проверяют соблюдение норм безопасности. На проверку еще одного комплекса мы отправились сами. А в этот торговый центр мы приехали без предупреждения. Поэтому дальше съемка только на телефон. Постараюсь найти дверь аварийного выхода, спуститься по пожарной лестнице и выйти на улицу.
Выходы нашлись. Здесь вроде безопасно.
Однако пожар в одном из торговых центров молдавской столице уже был два года назад. В вентиляционной системе произошло замыкание. К счастью, обошлось без жертв.
Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram
Мир24: последние новости
СК: По делу о пожаре в Кемерове задержаны четыре человека СМИ: У актера Федора Добронравова случился инсульт Раскрыты подробности смерти американского певца Принса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово383
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово129
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1108
Первая отставка произошла в Кемерово42
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение