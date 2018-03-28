Главное — безопасность. «МИР 24» проверил торговые центры Кишинева

Проверки бесзопасности ТЦ после трагедии в Кемерове проходят в странах Содружества. В одном из торговых центров в столице Молдовы провела свою собственную инспекцию корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку.

Это один из самых популярных торговых центров в Молдове. Здесь всегда многолюдно. Здание четырехэтажное. Первые три этажа — коммерческие, на последнем четвертом рестораны, игровые зоны для детей и кинотеатр. Посмотрим, открыты ли здесь аварийные выходы.

Первый аварийный выход — центральный. Он расположен по обеим сторонам от двери-вертушки. Технический директор показывает, насколько легко открываются запасные створки.

«На случай, если что-то случается, двери эти могут заблокироваться (показывает на вращающиеся двери), но у нас есть свободный выход», — указал технический директор торгового центра Николай Обобеску.

В основном зале торгового центра есть еще четыре запасных выхода. По всему периметру — на потолке системы пожаротушения, датчики дыма и динамики оповещения. На стенах — гидранты и огнетушители. Технический директор уверяет: все работает.

— Как вы понимаете, что он в рабочем состоянии, что он хороший? Есть какой-то срок годности? — Есть даты и есть давление у него! — Да, видно давление и срок годности до 2022 года.

На четвертом этаже несколько кинозалов. В этот помещается 180 человек. Выходов два. Яркие указатели показывают, куда идти.

«Кроме системы пожаротушения у нас есть охрана и сотрудники кинозала. Люди, которые систематически заходят сюда и смотрят, все ли в порядке», — рассказал администратор кинозала Василий Иорга.

Еще одна дверь и выход на пожарную лестницу.

Заранее подготовленная звукозапись системы оповещения должна подсказать людям, как действовать в случае пожара. Последняя дверь всегда открыта, но устроена так, что снаружи посторонним не войти. «Когда двери находятся в закрытом состоянии, отсюда зайти вовнутрь невозможно, то есть выход только оттуда», — отметил технический директор торгового центра Николай Обобеску.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Всю ответственность за пожарную безопасность торговых центров Кишинева несут их владельцы. По новым правилам, пожарные больше не проверяют соблюдение норм безопасности. На проверку еще одного комплекса мы отправились сами. А в этот торговый центр мы приехали без предупреждения. Поэтому дальше съемка только на телефон. Постараюсь найти дверь аварийного выхода, спуститься по пожарной лестнице и выйти на улицу.

Выходы нашлись. Здесь вроде безопасно.

Однако пожар в одном из торговых центров молдавской столице уже был два года назад. В вентиляционной системе произошло замыкание. К счастью, обошлось без жертв.

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