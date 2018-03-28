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Власти Кузбасса начали проверки всех торговых центров в регионе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Власти Кузбасса начали проверки всех торговых центров в регионе 

Говорит Москва 47 минут назад
«Сейчас идут встречи с собственниками. Все они готовятся к этим проверкам. По каким-то объектам уже пошли сформированные группы, надзорные органы. Сейчас готовится решение прокуратуры о проведении проверок всех торговых комплексов и не только, то есть в местах массового пребывания людей», — сказал Чернов на брифинге.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в минувшее воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны. По последним данным, погибли 64 человека, большинство жертв — дети.
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