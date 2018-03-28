Водку известным актерам таскали водолазы 

Съёмки картины «Трое в лодке, не считая собаки» проходили в Калининградской области в осенние месяцы. Роль Темзы в фильме «сыграл» Неман, по которому и плавали исполнители главных ролей Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт. Поскольку съёмки пришлись на прохладное время, актёрам в лёгкой одежде нужно было как-то согреваться, пока остальные члены съёмочной группы были на берегу. Троица придумала оригинальный способ доставать спиртное, используя водолазов, которые дежурили на реке и следили, чтобы лодку с артистами не унесло течением.