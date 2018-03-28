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В Кыргызстане торговые центры проверяют на безопасность
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В Кыргызстане торговые центры проверяют на безопасность 

Мир24 26 минут назад
После трагедии в Кемерове в странах СНГ проводят внеплановые проверки торговых центров. Не стал исключением и Кыргызстан. Корреспондент «МИР 24» Егор Орлов отправился в рейд вместе с Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности.
17 тысяч квадратных метров торговой площади. 20 тысяч посетителей ежедневно. Центральный универмаг Кыргызстана — один из крупнейших в стране.
Сотрудники госэкотехинспекции проверяют пожарную сигнализацию, автоматизированные системы тушения огня, запасные выходы и гидранты.
Для всех арендодателей правила одни. Наличие огнетушителя — обязанность каждого. Бытовой техникой в зале пользоваться запрещено. Одно короткое замыкание может привести к пожару.
«Мы запрещаем использование нагревательных приборов, использование чайников, превышение допустимой мощности используемого оборудования, которое установлено в отделе. Везде ставим автоматические выключатели», — пояснил директор магазина Михаил Михин.
В случае пожара сотрудники службы безопасности должны покидать здание последними. Только после того, как убедятся: все посетители и персонал в безопасности.
«В случае чрезвычайной ситуации, а это не только пожар, но и отключение света, как недавно было, или анонимные звонки о минировании здания, производится эвакуация, опыт у нас есть», — рассказал начальник службы безопасности Виктор Жирков.
В этом году сотрудники госэкотехинспекции проверили 18 крупных торговых центров в стране. Большинство из них полностью соответствуют правилам пожарной безопасности. Лишь в трех обнаружены нарушения. Если их не устранят, то после повторной проверки торговую точку могут закрыть.
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