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МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово нет
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово нет 

Ридус 26 минут назад
Фото: Вести Калининград
Заместитель главы МЧС Владлен Аксенов заявил, что в результате пожара в кемеровском торговом центре пропавших без вести нет, сообщает ТАСС.
По словам Аксенова, останки всех 64 погибших обнаружены.
«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — приводит агентство слова замглавы МЧС.
Аксснов отметил, что все останки переданы Следственному комитету.
Как сообщал «Ридус», в настоящий момент опознаны 27 человек.
Во время произошедшего в воскресенье, 25 марта, пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
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