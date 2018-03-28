МЧС: без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово нет

Заместитель главы МЧС Владлен Аксенов заявил, что в результате пожара в кемеровском торговом центре пропавших без вести нет, сообщает ТАСС

По словам Аксенова, останки всех 64 погибших обнаружены.

«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — приводит агентство слова замглавы МЧС.

Аксснов отметил, что все останки переданы Следственному комитету

Как сообщал «Ридус», в настоящий момент опознаны 27 человек.

Во время произошедшего в воскресенье, 25 марта, пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.