В Анадыре более 1,5 тысяч жителей почтили память погибших в Кемерово

"К 15.00 (06.00 мск) более полутора тысяч горожан пришли на площадь перед анадырским храмом… Траурный митинг объединил людей разных возрастов — от граждан почтенного возраста до самых маленьких жителей чукотской столицы. К импровизированному мемориалу с табличкой «Дети, простите нас, взрослых. Кемерово, Чукотка с тобой», опускаясь на колени, люди возлагали цветы и игрушки, самодельные плакаты и детские рисунки", — говорится в сообщении.

Память погибших почтили минутой молчания. Школьники Анадыря отпустили в небо 64 белых шара.

Траурные акции проходят 28 марта по всей Чукотке. В полдень перед Домом культуры собрались жители Билибино . Жители Эгвекинота и села Амгуэма выйдут на главные площади вечером. Накануне в храмах Чукотки прошли панихиды по погибшим в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.