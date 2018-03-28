В Анадыре более 1,5 тысяч жителей почтили память погибших в Кемерово 

ВЛАДИВОСТОК, 28 мар — РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч жителей Анадыря в среду собрались перед Свято-Троицким кафедральным собором, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово, школьники выпустили в небо белые шары, сообщает правительство Чукотского автономного округа.
"К 15.00 (06.00 мск) более полутора тысяч горожан пришли на площадь перед анадырским храмом… Траурный митинг объединил людей разных возрастов — от граждан почтенного возраста до самых маленьких жителей чукотской столицы. К импровизированному мемориалу с табличкой «Дети, простите нас, взрослых. Кемерово, Чукотка с тобой», опускаясь на колени, люди возлагали цветы и игрушки, самодельные плакаты и детские рисунки", — говорится в сообщении.
Память погибших почтили минутой молчания. Школьники Анадыря отпустили в небо 64 белых шара.
Траурные акции проходят 28 марта по всей Чукотке. В полдень перед Домом культуры собрались жители Билибино. Жители Эгвекинота и села Амгуэма выйдут на главные площади вечером. Накануне в храмах Чукотки прошли панихиды по погибшим в Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.
По числу жертв пожар в Кемерово — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).