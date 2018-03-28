В МЧС заявили, что тела всех погибших в Кемерове обнаружены 

Замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил журналистам, что спасатели в ходе поисковой операции обнаружили останки всех 64 погибших во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», пропавших без вести нет.
"Всего погибло при этой чрезвычайно ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", — приводит его слова РИА Новости.
Напомним, что согласно официальным данным в ТЦ погибли 64 человека, среди них, по предварительным данным, 41 ребенок. Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта.
Ранее глава МЧС Владимир Пучков объявил о завершении поисковой операции на месте пожара.
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