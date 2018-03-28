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Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости посвятят Кемерову
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости посвятят Кемерову 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Погибшим в Кемерово будет посвящён полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости в среду, 28 марта. Об этом сообщил комитет по культуре Петербурга.
«Полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в день траура прозвучит в память о детях и взрослых, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Выстрел из сигнального орудия произведет ветеран службы ракетно-артиллерийского вооружения Михаил Наквасин», — отмечают в крепости.
МЧС завершило поисковую операцию в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В пожаре по официальным данным погибли 64 человека. 27 марта в Петербурге прошли акции памяти жертв кемеровской трагедии. В 18:00 горожане собрались на Дворцовой площади, чтобы возложить цветы, свечи и детские игрушки к Александровской колонне. В 19:00 петербуржцы собрались на Марсовом поле. В самом конце акции люди собрались в круг возле Вечного огня, обложенного цветами, свечами и игрушками, и продолжали говорить о трагедии и выводах, которые необходимо из нее сделать. Мы пообщались с пришедшими.
28 марта в России объявлен национальный траур. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта и унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
Здесь мы собрали все, что известно о трагедии на данный момент.
По материалам «Фонтанки»
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