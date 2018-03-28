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Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Вера Брежнева призвала отказаться от походов в ТЦ 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Певица Вера Брежнева рассказала своим читателям об акции солидарности с жителями Кемерово.
"Жители Кемерово просят 31 марта не идти в Торговые Центры. Этой акцией хочется напомнить владельцам ТЦ о том, что к ним ходят люди", — написала Брежнева и отметила, что владельцы бизнеса обязаны не только заботиться о безопасности своих клиентов, но и нести ответственность за происходящее.
Читатели отнеслись к заявлению певицы и акции в целом по-разному. Некоторые отметили, что поддерживают инициативу и готовы идти дальше, чтобы заставить всех бизнесменов исполнять свои обязательства, а проверяющие органы — устраивать не "показательные", а настоящие проверки, и не выдавать "липовые" разрешения на эксплуатацию объектов.
Другая группа читателей Брежневой отметила, что разовый бойкот не даст никакого результата и будет бессмысленным. "Что за бред?! Этой акцией протестом ничего не решится, люди как ходили в ТЦ, так и будут ходить, особенно по выходным, а лёжа дома на диване вы точно ничего не добьётесь!" — заметили подписчики.
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