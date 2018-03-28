Вице-губернатор Кузбасса рассказал о «подогретой молодежи» на митинге в Кемерово 

На стихийном митинге после пожара в ТРК «Зимняя вишня», прошедшем у стен администрации Кемеровской области, было много «подогретой молодежи», пришедшей на «спланированную акцию по дискредитации власти», заявил первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов.
«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было «подогретой молодежи»… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — цитирует Чернова РИА «Новости».
Между тем, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в среду начал проводить первые встречи с семьями погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня». Как сообщили в администрации региона, «планируется, что губернатор встретится со всеми семьями погибших».
Ранее, как заявлял замглавы МЧС Владлен Аксенов, тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» были обнаружены, пропавших без вести нет.
Напомним, во вторник жители в Кемерово устроили многочасовой митинг у здания администрации Кузбасса, его участники потребовали отставки губернатора региона Амана Тулеева. Также митингующие потребовали назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших. Инициативная группа затем вернулась на митинг и отчиталась о поездке.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, реакция местных чиновников на митинг кемеровчан выглядит как минимум неловко на фоне заинтересованности общества и власти в максимальной прозрачности и эффективности расследования трагедии.