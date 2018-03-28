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Искра в батутной яме: инструктор ТЦ «Зимняя вишня» рассказал о начале пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Искра в батутной яме: инструктор ТЦ «Зимняя вишня» рассказал о начале пожара 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: tvtomsk.ru
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался с батутной ямы. Об этом следствию рассказал инструктор детской площадки Сергей Сочинский. Он уточнил, что ни персонал, ни дети не курили. А причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Под потолком, например, висел целый пучок проводов, пишет агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на судью Дмитрий Шандрова, который зачитывал показания свидетеля.
Сейчас под следствием находятся пять человек. Среди них арендатор помещения, где мог быть очаг пожара, руководитель управляющей компании и сотрудник частного охранного предприятия. Последнего подозревают в том, что он намеренно отключил пожарную сигнализацию.
Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Пожар унес жизни 64 человек, большая часть из них дети. Сегодня в России объявлен день траура.
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