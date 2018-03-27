Агаларов пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в Кемерово

Публикация от eminofficial (@eminofficial) 27 Мар 2018 в 7:15 PDT

Также звезда уверила общественность, что в торговых центрах, принадлежащих его семье, на регулярной основе проводятся все проверки и пожарные учения. "К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было вовремя потушить и чтоб никто не пострадал", — добавил бизнесмен.