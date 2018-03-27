Татьяна Терешина рассказала о приводах в полицию

Терешина рассказала об опыте общения со стражами порядка после приезда в Москву из Смоленска. Татьяна вместе с подругой стремилась построить карьеру модели, поэтому часто ездила на метро с парой туфель и портфолио в сумке. Несмотря на то, что Терешина всегда являлась гражданкой России , ее время от времени увозили и держали за решеткой вместе с алкоголиками по одной простой причине — отсутствие столичной регистрации. Откупиться от полицейских в то время певица не могла, так как у нее не было для этого средств.

Даже после получения заветной московской прописки девушка признается, что старается обходить стражей порядка стороной. Татьяна призналась, что ее очень задевает нынешнее общество, когда только богатые имеют право на достойную жизнь, а те, у кого нет денег, не считаются людьми. Терешина восхитилась жителями Европы, готовыми в любой момент вызвать полицию при подозрении на правонарушение.

По словам певицы, в нашей стране все привыкли получать недоступные привычным способом блага за деньги. Так граждане России покупают дипломы, автомобильные права, справки и т.д. Но в результате этого обмана страдают только сами жители страны.