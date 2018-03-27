Ещё
Терешина рассказала о приводах в полицию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Татьяна Терешина рассказала о приводах в полицию 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Терешина рассказала об опыте общения со стражами порядка после приезда в Москву из Смоленска. Татьяна вместе с подругой стремилась построить карьеру модели, поэтому часто ездила на метро с парой туфель и портфолио в сумке. Несмотря на то, что Терешина всегда являлась гражданкой России, ее время от времени увозили и держали за решеткой вместе с алкоголиками по одной простой причине — отсутствие столичной регистрации. Откупиться от полицейских в то время певица не могла, так как у нее не было для этого средств.
Даже после получения заветной московской прописки девушка признается, что старается обходить стражей порядка стороной. Татьяна призналась, что ее очень задевает нынешнее общество, когда только богатые имеют право на достойную жизнь, а те, у кого нет денег, не считаются людьми. Терешина восхитилась жителями Европы, готовыми в любой момент вызвать полицию при подозрении на правонарушение.
По словам певицы, в нашей стране все привыкли получать недоступные привычным способом блага за деньги. Так граждане России покупают дипломы, автомобильные права, справки и т.д. Но в результате этого обмана страдают только сами жители страны.
Russianshowbiz.info: последние новости
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге Мария Ивакова признала зависимость Ирена Понарошку не хочет возвращаться в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля80
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным245
Захарова рассказала о провале Мэй302
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово419
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение