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Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией 

Дни.ру 46 минут назад
Фото: Дни.ру
Уральский режиссер и драматург Николай Коляда посетовал на нищенскую пенсию. Метра утешает тот факт, что у Аллы Пугачевой она еще меньше.
Недавно Николаю назначили пенсию. Заветная сумма пришла на карточку и очень озадачила Коляду.
"Я думал, что это зарплата из института, и позвонил в бухгалтерию, но там сказали, что еще рано зарплату", — поделился Метр на своей странице в Facebook.
"Стало быть, это моя пенсия: 17 147 рублей 91 копейка", — написал изумленный режиссер. Ниже драматург добавил, что по словам его подруги у примадонны обязательные выплаты и того скуднее — 15 тысяч рублей.
Фолловеры удивились недоумению Коляды — многие вовсе не считают эти деньги маленькими.
"Эта еще хорошая, минималка почти 9 тысяч у нас на Урале" "это очень хорошая пенсия, исходя из того, что назначают" "Поздравляю с вступлением в клуб пенсионеров! Пенсия у Вас хорошая, у меня (в Подмосковье) меньше, стаж 40 лет", — пустились комментировать друзья метра.
Начитавшись рассуждений под постом, деятель искусств решил, что все же денег пришло слишком много и пообещал проверить действительно ли у него такая пенсия. Надо съездить в банк и узнать. Может, это гонорар какой, а вовсе и не пенсия. Раз у всех мало, мне с чего дадут большую?" — написал Коляда.
Ранее Алла Пугачева заявила, что ежемесячно получает в качестве пенсии всего 17 тысяч рублей.
"Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну", — посетовала она на свадьбе у своего внука Никиты Преснякова, на которую потратили 25 миллионов рублей, сообщает Ura.ru.
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