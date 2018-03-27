Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией

Недавно Николаю назначили пенсию. Заветная сумма пришла на карточку и очень озадачила Коляду.

"Я думал, что это зарплата из института, и позвонил в бухгалтерию, но там сказали, что еще рано зарплату", — поделился Метр на своей странице в Facebook. "Стало быть, это моя пенсия: 17 147 рублей 91 копейка", — написал изумленный режиссер. Ниже драматург добавил, что по словам его подруги у примадонны обязательные выплаты и того скуднее — 15 тысяч рублей.

Фолловеры удивились недоумению Коляды — многие вовсе не считают эти деньги маленькими.

"Эта еще хорошая, минималка почти 9 тысяч у нас на Урале" "это очень хорошая пенсия, исходя из того, что назначают" "Поздравляю с вступлением в клуб пенсионеров! Пенсия у Вас хорошая, у меня (в Подмосковье) меньше, стаж 40 лет", — пустились комментировать друзья метра.

Начитавшись рассуждений под постом, деятель искусств решил, что все же денег пришло слишком много и пообещал проверить действительно ли у него такая пенсия. Надо съездить в банк и узнать. Может, это гонорар какой, а вовсе и не пенсия. Раз у всех мало, мне с чего дадут большую?" — написал Коляда.

Ранее Алла Пугачева заявила, что ежемесячно получает в качестве пенсии всего 17 тысяч рублей.