Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»

Телеведущая и певица Ольга Бузова пропала после печальной публикации о трагедии в Кемерове . Девушка интригует своим молчанием.

Поклонники привыкли к Instagram-атаке звезды. Ольга настоящий стахановец соцсети. За день она выкладывает до 20 коротких видео и фотографий. Но после траурного поста артистка не написала ни слова.

Вероятно, теледива понимает, как неуместны будут ее несерьезные публикации на фоне ужасного несчастья, а может испугалась обвинений в желании попиариться на горе россиян и «ушла в подполье». В любом случае последствия пожара потрясли Бузову. «У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки…В связи с этой трагедией», -откровенно призналась Ольга в последней публикации.

Ниже певица написала, что испытывает чувство горечи и стыда за сотрудников «Зимней вишни». По мнению звезды трагедия произошла прежде всего из-за их халатности и безответственности.

Телеведущая призвала всех подумать о будущем России — о детях. «Всех, кто работает в больших учреждениях проверить тщательно систему безопасности, в школах ввести уроки о том, как вести себя при аварийных ситуациях. Быть всегда внимательным и бдительным при любых ситуациях», — написала Бузова.

Также девушка потребовала от подписчиков перестать оскорблять друг друга. «Ненависть порождает еще большую ненависть», — добавила телезвезда.

Напомним, что торговый центр «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню — двери одного из залов оказались запертыми.