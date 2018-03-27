«Коррумпированный клоповник»: взбешенная Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 27 Мар 2018 в 3:06 PDT Звезда перепостила в соцсетях фотографию молодого человека, под которой была подпись: "Этому парню, потерявшему 3-х детей, жену и сестру, Вице-губернатор Кемеровской области на стихийном митинге сказал — "Вы пиаритесь на трагедии… Этот парень, Игорь Востряков, из разных источников видно, что несмотря на такое горе он нашел в себе силы бороться за правду и справедливость" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — опубликовала взбешенная Рудковская.

Продюсер призвала кемеровских чиновников к ответу и предложила всей правящей верхушке региона уйти в отставку. По ее мнению, всем, что связано с произошедшей в Кемерово трагедией, должны заниматься другие люди. Нынешнее руководство, считает Яна Рудковская, связано с коррупцией. "Дайте нормальной команде навести порядок в Вашем коррумпированном клоповнике! За который Вы все несете ответственность", — добавила звезда.

Также селебрити обратила внимание на то, что Президент Путин за последние несколько дней многое предпринял для того, чтобы помочь безутешным кемеровчанам. Он провел встречу с инициативной группой, посетил больницу и привез цветы к стихийному мемориалу, а Тулеев, не сделал ничего из вышеперечисленного. "Хорошо понимаю Господина Тулеева, и не представляю как он, без охраны и кортежа, посмотрит этим всем людям в глаза и ответит за все что творится у него в Регионе! 74 года и вся эта жадность власти, которая сопровождается полным беспределом, ограничилась тем, что он попросил у Президента России В. В. Путина прощения!", — написала взбешенная Рудковская.