Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге

"Иногда, так хочется спросить твоего совета! Ты всегда всё видела наперёд. И всегда готова была поделиться любовью! Моя маленькая чуткая девочка…" — написала в социальной сети Чехова. Телеведущая призналась, что она иногда мысленно говорит со своей подругой, задает ей вопросы. Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в своем Инстаграме фотографию актрисы Стеллы Барановской , которая погибла в сентябре 2017 года от рака.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 26 Мар 2018 в 2:59 PDT

Чехова призналась, что ей очень не хватает Барановской, ведь именно она всегда понимала свою подругу с полуслова.

"Но я знаю, что на тонком плане ты всегда держишь меня за руку и посылаешь мне ответы на мои вопросы. Я учусь их читать, крошечка. Люблю тебя и скучаю", — добавила Анфиса.

Поклонники и коллеги Чеховой присоединились к ее словам и отметили, что Стелла была для многих из них хорошей подругой и близким человеком, который дарил свет и радость.