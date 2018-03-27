Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге 

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в своем Инстаграме фотографию актрисы Стеллы Барановской, которая погибла в сентябре 2017 года от рака.
"Иногда, так хочется спросить твоего совета! Ты всегда всё видела наперёд. И всегда готова была поделиться любовью! Моя маленькая чуткая девочка…" — написала в социальной сети Чехова. Телеведущая призналась, что она иногда мысленно говорит со своей подругой, задает ей вопросы.
Чехова призналась, что ей очень не хватает Барановской, ведь именно она всегда понимала свою подругу с полуслова.
"Но я знаю, что на тонком плане ты всегда держишь меня за руку и посылаешь мне ответы на мои вопросы. Я учусь их читать, крошечка. Люблю тебя и скучаю", — добавила Анфиса.
Поклонники и коллеги Чеховой присоединились к ее словам и отметили, что Стелла была для многих из них хорошей подругой и близким человеком, который дарил свет и радость.