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Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Гениальная дочь Андрея Краско мечтает вернуться в Россию 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Дочь погибшего актера Алиса живет в Испании и не может вернуться на родину. Она очень скучает по родственникам со стороны отца — Андрея Краско.
На чужбину малышку увезла мать — Каролина Фатьянова, поэтому с родными со стороны папы девчушка общается не часто. В последний раз Алиса виделась с Краско-старшим пару лет назад. Барышня очень скучает по близким из России, поэтому рассматривает возможность поступать в российский вуз.
"Временами она очень сожалеет, что у нее нет папы. Очень не хватает его любви и опеки. Хочется побыть девочкой, которую бы папа баловал", — рассказывает о своей 14-летней дочери Фатьянова.
Отпрыск знаменитого актера, несмотря на свой юный возраст, очень независима и самостоятельна и даже недавно устроилась на работу — проводит экскурсии для детей в музее науки. Алиса умна не по годам. В семь лет она умудрилась прочесть всю серию "Гарри Поттера", а к десяти годам барышня могла осилить 450 страниц за вечер.
В прошлом году на олимпиаде по математике в Каталонии девочка обошла 98% участников, также она говорит на четырех языках: русском, кастильском (испанском), каталонском, английском.
"Очень хотела быть актрисой. Я сказала, что нужно сдавать русский и литературу. Она скачала себе всю школьную программу языка и литературы и стала заниматься самостоятельно", — цитирует Каролину сайт газеты "Комсомольская правда".
Со временем мечту об актерстве сменила любовь к животным, и Алиса всерьез задумалась стать кинологом. В любом случае с такими незаурядными способностями юный гений добьется успеха в любой деятельности.
Андрей Краско известен по таким фильмам, как "Агент национальной безопасности", "72 метра", "Сволочи", "Турецкий гамбит", "Жмурки". Актер ушел из жизни на 49-м году жизни от сердечной недостаточности.
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