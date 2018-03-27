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Понарошку не хочет возвращаться в РФ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ирена Понарошку не хочет возвращаться в Россию 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ирена Понарошку, которая давно рассказывает о своем опыте переезда на зиму в теплые края вместе с семьей, рассказала, почему не торопится возвращаться весной в Москву.
Девушка отметила, что многие поклонники спрашивают ее, почему она все еще находится вдалеке от России.
"А я вам серьезно говорю — это не в ваших интересах! У вас там и так дубак, даже первые подснежники еще не появились! А как только мы, климатические мигранты, вернемся домой, Родина покажет нам все, что вы пропустили с предыдущих сериях!" — пошутила Понарошку.
Телеведущая рассказала, что подобное происходит каждый год. Как только ее семья возвращается и жарких стран в Москву, в столице начинаются аномальные холода и даже выпадает снег. "Еще один месяц зимы в апреле — оно вам надо?" — добавила Ирена и объяснила, почему устала отвечать на подобные вопросы.
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