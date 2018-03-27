Понарошку не хочет возвращаться в РФ

Ирена Понарошку не хочет возвращаться в Россию

Телеведущая Ирена Понарошку, которая давно рассказывает о своем опыте переезда на зиму в теплые края вместе с семьей, рассказала, почему не торопится возвращаться весной в Москву

Девушка отметила, что многие поклонники спрашивают ее, почему она все еще находится вдалеке от России

Публикация от TV host, journalist 📺 Moscow (@irenaponaroshku) 25 Мар 2018 в 7:49 PDT "А я вам серьезно говорю — это не в ваших интересах! У вас там и так дубак, даже первые подснежники еще не появились! А как только мы, климатические мигранты, вернемся домой, Родина покажет нам все, что вы пропустили с предыдущих сериях!" — пошутила Понарошку.

Телеведущая рассказала, что подобное происходит каждый год. Как только ее семья возвращается и жарких стран в Москву, в столице начинаются аномальные холода и даже выпадает снег. "Еще один месяц зимы в апреле — оно вам надо?" — добавила Ирена и объяснила, почему устала отвечать на подобные вопросы.