В Екатеринбурге прошла показательная проверка ТРЦ «Гринвич»

Свердловской области начались первые обещанные проверки торговых и торгово-развлекательных центров. По информации ЕАН, основной обход представители надзорных структур начнут в среду, 28 марта. Сегодня сотрудники областной прокуратуры МЧС устроили своего рода «показательные выступления» в крупнейшем ТРЦ Урала — «Гринвич».

Вместе с журналистами, проверяющие осмотрели небольшую часть «Гринвича» и в целом увиденным остались удовлетворены. Претензии были высказаны по ширине некоторых дверных проемов и отсутствию в ряде мест информационных указателей.

Напомним, проверки начались после воскресного пожара в одном из торговых центров Кемерово жертвами которого стали, по последним данным, 64 человека.

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