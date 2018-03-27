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В Екатеринбурге прошла показательная проверка ТРЦ «Гринвич»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Екатеринбурге прошла показательная проверка ТРЦ «Гринвич» 

ЕАН 20 часов назад
В Свердловской области начались первые обещанные проверки торговых и торгово-развлекательных центров. По информации ЕАН, основной обход представители надзорных структур начнут в среду, 28 марта. Сегодня сотрудники областной прокуратуры и МЧС устроили своего рода «показательные выступления» в крупнейшем ТРЦ Урала — «Гринвич».
Вместе с журналистами, проверяющие осмотрели небольшую часть «Гринвича» и в целом увиденным остались удовлетворены. Претензии были высказаны по ширине некоторых дверных проемов и отсутствию в ряде мест информационных указателей.
Напомним, проверки начались после воскресного пожара в одном из торговых центров Кемерово жертвами которого стали, по последним данным, 64 человека.
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