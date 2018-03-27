Двойной удар: актера Проскурина поразили рак и анорексия

"Я попал к удивительному человеку, пробыл в больнице пять дней. Он избавил меня от болезни, да и я был настроен победить болезнь", — объяснил популярный артист.

Как оказалось, в то время у популярного артиста диагностировали весьма редкое для мужчин заболевание — анорексию. Он сильно похудел — весил всего 42 килограмма. Выяснилось, что недуг стал следствием куда более страшной болезни — рака. К счастью, благодаря помощи друга Проскурин попал к хорошему врачу, который смог поставить его на ноги.