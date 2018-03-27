Двойной удар: российского актера поразили рак и анорексия

Популярный актер Виктор Проскурин стал очередным звездным гостем ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист объяснил, почему на время исчезал из кино, и что послужило катастрофической потере веса.

На счету народного артиста России Виктора Проскурина около 130 киноролей. Он сыграл в картинах "Жестокий романс", "Большая перемена", "Однажды двадцать лет спустя", "Выйти замуж за капитан" и многих других. Однако в какой-то момент Проскурин внезапно пропал.

Как оказалось, в то время у популярного артиста диагностировали весьма редкое для мужчин заболевание — анорексию. Он сильно похудел — весил всего 42 килограмма. Выяснилось, что недуг стал следствием куда более страшной болезни — рака. К счастью, благодаря помощи друга Проскурин попал к хорошему врачу, который смог поставить его на ноги.

"Я попал к удивительному человеку, пробыл в больнице пять дней. Он избавил меня от болезни, да и я был настроен победить болезнь", — объяснил популярный артист.

После того как Проскурин смог победить недуг, он наконец вернулся на экраны и продолжил сниматься в кино.

Отметим, что в борьбе с раком рядом с актером находилась супруга. Вообще, Виктор Проскурин был женат пять раз. Впервые он женился во времена студенчества. Его избранницей стала Ольга Гаврилюк . Она родила ему дочь Александру. Однако вскоре последовал развод.